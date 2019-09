Grunnens Laid honderd jaar; zaterdag 28 september massaal zingen op honderd locaties

‘Van Lauwerzee tot Dollard tou’: honderdduizenden kennen deze eerste woorden van het Groninger volkslied. Maar voor het eerst zal het massaal gezongen worden in de hele provincie. Dat gebeurt zaterdag 28 september, met als hoofdlocatie Landgoed Nienoord.

Het Grunnens Laid bestaat namelijk 100 jaar. En dat wordt op exact 100 locaties in de provincie gevierd. Op zaterdag 28 september wordt iedereen om 17 uur uitgenodigd, om samen het Grunnens Laid te zingen.

In het Westerkwartier is Museum Nienoord uitverkoren als hoofdlocatie. Burgemeester Koos Wiersma en de wethouders Elly Pastoor en Hielke Westra meldden zich als eersten aan.



Heeft u zin om ook mee te komen zingen? Van harte welkom! Bent u lid van een zanggroep? Geef dit berichtje door! Of zelfs van een drumband of fanfare? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!



Meld u zich svp aan via: evenementen@museumnienoord.nl, dan weten we op hoeveel meezingers en -spelers we ons mogen verheugen. Lang leve het Grunnens Laid!