Groningse foto gekozen uit 470.000 inzendingen

Bovenstaande foto van de Groningse fotograaf Joop Nijhof is in de prijzen gevallen tijdens een wedstrijd van de internationale foto-website GuruShots. Zijn foto is in februari te zien tijdens een fototentoonstelling in Den Haag.

"Het was een wedstrijd van GuruShots, een internationale website die regelmatig fotowedstrijden organiseert met verschillende thema’s. Ik heb met bijgevoegde foto meegedaan. De beste 40 inzendingen worden geprint en tentoongesteld. Verder worden er 600 foto’s digitaal getoond", vertelt Joop



In totaal zijn er 470.000 foto’s ingezonden. De makers van de foto's kwamen uit 88 landen.

"Natuurlijk ben ik best wel trots dat mijn foto bij de beste veertig zit en geprint en tentoongesteld gaat worden. Ik fotografeer nog niet zo heel lang (bijna 4 jaar nu) dus het is wel heel leuk dat er progressie in zit."



Overigens viel Nijhof enkele jaren geleden ook al in de prijzen bij een fotowedstrijd van NRC Handelsblad.



De expositie is in de trendy Caballero Fabriek, Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag van 21-24 februari.



Meer foto’s van Joop Nijhof zijn o.a. te zien op Instagram: https://www.instagram.com/joopnijhof/