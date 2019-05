Groningen kleurt 9 juni helemaal roze: duizenden vrouwen lopen om borstkanker-onderzoek te steunen

Groningen maakt zich op voor een uniek hardloop-evenement in juni. Het betreft de GasTerra LadiesRun, waarbij de deelnemende vrouwen zich laten sponsoren. De opbrengst van deze run op zondag 9 juni is bestemd voor Pink Ribbon, dat borstkanker-onderzoek financiert. INSCHRIJVEN VOOR VROUWEN KAN VIA DEZE LINK