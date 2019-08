‘Groningen is een stad is zonder achterstandswijken. Daar ben ik trots op’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf

‘Groningen is een stad is zonder achterstandswijken. Ook in de armste wijken is het hier prima wonen. Zelfs in deze overspannen woningmarkt zijn we nog steeds een ongedeelde stad. En daar ben ik als wethouder in Groningen trots op’. Dat zegt de Groningse wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen & Wijkvernieuwing Roeland van der Schaaf. Hij zegt dat in een interview met het vastgoedplatform VG Visie. Daarin geeft hij een toelichting op het woningbouwbeleid van Groningen, en op de groeiambities voor de komende jaren. Zo laat hij weten dat Groningen de komende 15 jaar in totaal zo’n 20.000 extra woningen wil laten bouwen, waarvan de helft koop.

Op de vraag waar hij trots op is laat de wethouder weten dat hij het meest trots is op het feit dat Groningen een stad is zonder achterstandswijken. ‘Dat is best bijzonder’. Daarnaast is hij ook trots op de manier van werken van de gemeente. ‘Wij zijn niet zo van de spectaculaire projecten, maar ontwikkelen wel interessante woonwijken die de tand des tijds kunnen doorstaan. Een mooi voorbeeld is de Oosterparkwijk. Tot voor kort een achterstandswijk, maar nu een prachtig opgeknapte wijk waar rijk en arm, jong en oud door elkaar heen wonen. Juist die mix zorgt voor een leefbare en prettige sfeer.’

Groningen is een gemeente met 230.000 inwoners, waarvan de hoofdmoot in de stad woont. Groningen heeft overwegend een jonge bevolking, waarbij 1 op de 5 inwoners student is. Dat heeft effect op de woningmarkt. Het aandeel huurwoningen is groot, met name in de particuliere sector. 30 tot 40% is sociale huur.

‘De gekte op de woningmarkt in Groningen is groot. We zitten in de top 5 van meest problematische woningmarkten van Nederland. Als het gaat om zoeken op Funda, is Groningen als zoekterm zelfs Amsterdam gepasseerd.’

Financiering van ambities is het probleem

Volgens wethouder Van der Schaaf heeft Groningen hoge ambities. En ook mis er genoeg ruimte. Maar het grote probleem in zijn ogen is de financiering van alle ambities.

De behoefte bij woningzoekenden ligt duidelijk in de stad. Dat betekent dat we vooral binnenstedelijk aan de slag moeten met nieuwbouw en transformatie. We hebben mooie plannen voor het Suikerunieterrein, Stadshaven, het Reitdiep, de stationsbuurt en diverse bedrijventerreinen. Gebieden vlakbij de binnenstad en het openbaar vervoer. Dat zijn gewilde locaties, maar het ontwikkelen van dergelijke projecten kost veel geld. De grote vraag is dan ook: hoe krijgen we dat allemaal gefinancierd?’

