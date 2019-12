Fotoserie: Via Vecchia in Stad verandert in winterwonderland

Normaal gesproken ademt de Via Vecchia mediterrane sferen, maar in december is de steeg een winterwonderland. En nu maar hopen op de eerste sneeuw van deze winter, dat zou het plaatje compleet maken.

Het culinaire straatje in hartje stad is versierd met honderden lichtjes en kerstbomen. In het steegje zit een viertal horecazaken: Cervantes, Hemingway’s, Boccaccio en De Kult. In de donkere decembermaand is dit ongetwijfeld het meest sfeervolle straatje van Stad.