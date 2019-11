Film RING OF DREAMS met Groningse showworstelaar Dirty Dragan in Groninger Forum

De Groningse showworstelaar Dirty Dragen is een van worstelaars die worden gevolgd in de nieuwe film Ring of Dreams, die donderdag in het Groninger Forum in première gaat. Als ultieme held of slechterik beleven een aantal mannen hun droom: ze zijn show-worstelaars.

Ring of Dreams is een ontroerend en bij vlagen komisch portret van Nederlandse jongens en meiden die binnen de ring hun droom beleven, maar waarbuiten het daverende applaus uit blijft.



Herrie Film & TV brengt Ring of Dreams op 14 november uit in in de Nederlandse filmtheaters en via Picl. De film is vanaf dan ook te zien in Groningen.