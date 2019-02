Ervaar het echte eilandgevoel in Meerstad

Op zaterdag 2 maart kunnen belangstellenden tussen 13:00 en 16:00 uur alvast een voorproefje krijgen van Het Eiland-gevoel bij Thuis Nieuwbouwmakelaars aan de Peizerweg 74 in Groningen. Hier krijgen de bezoekers dan alle informatie zoals tekeningen, optiemogelijkheden en zitten de makelaars voor klaar om alle vragen over Het Eiland te beantwoorden.



Maar er is meer te beleven. Zo zijn medewerkers van Oudman keukens aanwezig om te laten zien welke mogelijkheden er zijn om op Het Eiland je droomkeuken te realiseren. Daarnaast laten de interieuradviseurs van Vesta Woonforum zien wat er allemaal mogelijk is bij het inrichting van de enorme ruimte in de woningen op Het Eiland. Ook kunnen zij helpen bij het maken van een lichtplan voor uw nieuwe huis.



Heel veel woonmeters eilandgevoel



Ruim zijn de woningen op Het Eiland zeker. Groots is misschien een beter woord, want zowel op Het Eiland zelf als in de woningen is er ruimte in overvloed. Drie woonlagen zorgen ervoor dat u heel veel meters eilandgevoel ervaart. Het schitterende uitzicht over het water en de luxe van uw eigen steiger in de achtertuin vergroten dat gevoel.

Foto: Zecc Architecten