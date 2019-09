Eerste woningen met solar-dakpannen in Groningen

Een paar jaar geleden leek het nog iets voor de zeer verre toekomst: geen zonncollectoren op huizen, maar solar-dakpannen. Maar die toekomst komt plotseling heel dichtbij. Want in Groningen is op het Suikerunieterrein een innovatieve pop-up wijk geopend, de Loskade. Daar worden tal van nieuwe duurzame materialen getest, en ook solar-dakpannen.