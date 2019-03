Druk jaar voor Groningse brandweer

De brandweer in Groningen is vorig jaar in totaal 3.661 keer opgeroepen waarvan 2.282 keer voor brandmeldingen en 963 keer voor hulpverlening. In 2017 ging het nog om 3.333 uitrukken.



“Afgelopen zomer hadden we natuurlijk bijzondere weersomstandigheden in Nederland. De lange aanhoudende droogte zorgde ervoor dat wij, ook in onze regio, vaker moesten uitrukken”, verklaart Roelf Knoop, Regionaal Commandant van Groningen, de toename.



Uitruktijden een fractie sneller dan in 2017



Gemiddeld genomen was de brandweer in de provincie na een melding in 9 minuten en 12 seconden bij incidenten aanwezig. Dit was een fractie sneller dan in 2017, toen was dit 9 minuten en 18 seconden.



Bijzondere incidenten



Een aantal branden was opvallend door bijvoorbeeld de weersomstandigheden, de locatie of de duur van de inzet. De brandweer noemt als voorbeeld de branden bij het recyclebedrijf in Foxham, op het cruiseschip AID Anova, de grote branden in Winschoten en de brand bij Knol’s Koekin de stad Groningen.