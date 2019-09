BuitengewoonZijn: gratis training gemeente Groningen voor vrijwilligers in de wijken

De gemeente Groningen maakt dit mogelijk om het ontstaan van maatschappelijke projecten in de wijken te stimuleren. Sinds vorig jaar is het voor vrijwilligers in de gemeente ook al mogelijk om kosteloos aan de training deel te nemen. In september start een nieuwe lesreeks van tien avonden. BuitengewoonZijn houdt op dit moment verspreid over de gemeente introductieavonden.

BuitengewoonZijn

BuitengewoonZijn organiseert trainingen die bedoeld zijn om burgers, scholieren en werknemers te stimuleren en te ondersteunen bij het opzetten en organiseren van maatschappelijke projecten. Een training die niet helpt, maar wel werkt. De training draait volledig op vrijwilligers. In de trainingen wordt iedereen uitgedaagd om zichzelf tegen te komen, zich te ontwikkelen en projecten en activiteiten te realiseren. En dat aan de hand van twintig onderwerpen, en in tien trainingsavonden. Vragen die de deelnemers zichzelf stellen tijdens de trainingen, zijn ‘Waar worden ik en de rest van de wereld blij van?’ en ‘In hoeverre durf ik lef te hebben en ondernemend te zijn?’

Vele maatschappelijke projecten

Uit de trainingen van BuitengewoonZijn zijn alleen al in 2019 34 projecten voortgevloeid. De projecten zijn door bijna tweeduizend mensen bezocht en hebben duizenden mensen geraakt. Een project dat eruit is voortgekomen, is bijvoorbeeld het project Samen klinkt het beter; een flasmob in winkelcentrum Lewenborg. Of jeugdverhalen in Hoogkerk; een brievenproject voor jong en oud. Een ander project is ‘Als een vis in het water’, waarbij in samenwerking met de Hanzehogeschool zwemactiviteiten worden georganiseerd voor vrouwen uit het buitenland die niet kunnen zwemmen. Meer projecten zijn te vinden op www.buitengewoonzijn.nu.

Data

Inwoners van de gemeente kunnen nog op de volgende data kennismaken met de training:

Maandagavond 2 september – Parcivalcollege, Merwedestraat 98 in Groningen

Dinsdagavond 3 september – Link050, Ebbingestraat 55 in Groningen

Woensdagavond 4 september – Heerdenhoes Beijum, Melsemaheerd 2 in Groningen

Donderdagavond 5 september – De Oude Bieb Lewenborg, Midscheeps 3 in Groningen

Aanmelden voor een introductie kan via info@buitengewoonzijn.nu of kijk op https://www.buitengewoonzijn.nu/deelnemen/