Belastingaangifte? Groninger Forum helpt!

In de filialen van de openbare bibliotheek in de Groningse wijken organiseert het Groninger Forum spreekuren en cursussen in verband met de belastingaangiften.

De Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst stellen geld beschikbaar om in bibliotheken gratis toegang tot computers met internet en printfaciliteiten te bieden. Hier kunnen bezoekers gebruik van maken voor het online zakendoen met de overheid. Ook organiseren bibliotheken gratis cursussen over dit onderwerp en organiseren ze in samenwerking met maatschappelijke organisaties belastingspreekuren. Uiteraard ook in het Groninger Forum!



Belastingspreekuur

Er kan weer belastingaangifte worden gedaan en voor wie dit lastig vindt, biedt het Groninger Forum hulp. Samen met WIJS Groningen (Wijk Inzet door Jongeren & Studenten) is er ook dit jaar een belastingspreekuur. Stadjers kunnen hier vrijblijvend ondersteuning krijgen bij het invullen van de belastingformulieren, het aanvragen of activeren van de DigiD, uitstel aanvragen of het aanvragen van een betalingsregeling.



Belastingspreekuur op afspraak



Voor wie wat hulp kan gebruiken bij het doen van de belastingaangifte en het prettig vindt om hier een afspraak voor te plannen, is er in maart het belastingspreekuur op afspraak. In elke bibliotheekvestiging is er de mogelijkheid om op afspraak langs te komen. Voor meer informatie of om je aan te melden kijk je op: www.groningerforum.nl/belastingspreekuur



+ De Wijert | donderdag 7 maart | 13.00 - 17.00 uur

+ Hoogkerk | donderdag 7 maart | 13.00 - 17.00 uur

+ Selwerd | donderdag 14 maart | 13.00 - 17.00 uur

+ Vinkhuizen | donderdag 14 maart | 13.00 - 17.00 uur

+ Beijum | donderdag 21 maart | 13.00 - 17.00 uur

+ Lewenborg | donderdag 21 maart | 13.00 - 17.00 uur

+ Ten Boer | donderdag 21 maart | 17.30 - 20.00 uur

+ Haren | donderdag 28 maart | 17.30 - 20.00 uur

+ Centrum | donderdag 28 maart | 13.00 - 17.00 uur



Belastingspreekuur inloopspreekuur



In april wordt er een vrij inloopspreekuur georganiseerd. Voor iedereen die hulp wil hebben maar liever geen afspraak maakt. Ook deze spreekuren vinden plaats in al onze bibliotheekvestigingen. Voor meer informatie kijk je op: www.groningerforum.nl/belastingspreekuur

+ De Wijert | donderdag 4 april | 14.00 - 17.00 uur

+ Hoogkerk | donderdag 4 april | 14.00 - 17.00 uur

+ Selwerd | donderdag 11 april | 14.00 - 17.00 uur

+ Vinkhuizen | donderdag 11 april | 14.00 - 17.00 uur

+ Beijum | donderdag 18 april | 14.00 - 17.00 uur

+ Lewenborg | donderdag 18 april | 14.00 - 17.00 uur

+ Ten Boer | donderdag 18 april | 18.00 - 20.00 uur

+ Haren | donderdag 25 april | 18.00 - 20.00 uur

+ Centrum | donderdag 25 april | 14.00 - 17.00 uur

Alle belastingspreekuren zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.