Alzheimer Centrum Groningen in UMCG donderdag open

In het UMCG gaat donderdag een nieuw Alzheimer Centrum, open, het vijfde van Nederland en het enige in het Noorden.

Donderdag 24 januari ondertekent het UMCG het samenwerkingsverband met Alzheimer Nederland. Hiermee wordt het vijfde Alzheimer Centrum in Nederland geopend. Dit is een erkenning en een kwaliteitsstempel vanuit Alzheimer Nederland (AN).

Het centrum heeft uiteraard een belangrijke regiofunctie. Ingewikkelde diagnostiek kan hier plaatsvinden, snelle diagnostiek (alles op één dag op de geheugenpoli), verbinder in de zorg rondom dementie en kenniscentrum voor Noord-Nederland. Daarnaast is er veel wetenschappelijk onderzoek van fundamenteel tot direct patiënt-gerelateerd.

Het UMCG loopt in vergelijking met andere centra meer voorop in gebruik van bepaalde tracers en scans en dus ook op het onderzoek op dat terrein, zo meldt het UMCG.

(Foto: Alzheimer Centrum Groningen).