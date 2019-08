‘Thuisafgehaald’: al 10.000 verse en gezonde maaltijden van thuiskoks voor buurtbewoners in Groningen

Wie geen tijd heeft om zelf een gezonde maaltijd te maken of te koken, en ouderen, drukke mantelzorgers, mensen met een beperking of een chronische ziekte die niet kunnen koken, kunnen in Groningen een beroep doen op een unieke voorziening: ‘Thuisafgehaald’. Dat is een platform waar inmiddels driehonderd thuiskoks bij zijn aangesloten.

‘Thuisafgehaald’ is een initiatief om mensen die niet in de gelegenheid zijn om te koken bij elkaar te brengen. Het betreft een sociaal initiatief zonder winstoogmerk, dat de gemeente vanaf 2018 ondersteunt. Sindsdien zijn er al 10.000 maaltijden gedeeld. Inmiddels heeft de 300ste Groningse thuiskok zich aangemeld.

Thuisafgehaald is een uitkomst voor mensen die niet altijd zelf kunnen koken, zoals ouderen, drukke mantelzorgers, mensen met een beperking of een chronische ziekte.

Wie niet kan of wil koken, kan een verse en gezonde maaltijd ontvangen van een thuiskok in de buurt. Thuiskoks brengen incidenteel of op vaste dagen in de week maaltijden bij mensen thuis. Maar je kunt de maaltijd ook in een zelf meegebracht bakje afhalen.

Verbinding

Gemeente Groningen subsidieert Thuisafgehaald omdat dit sociale initiatief zonder winstoogmerk noaberschap stimuleert: dat mensen in een buurt of straat elkaar ontmoeten, elkaar kennen en elkaar over en weer ergens mee kunnen helpen.

