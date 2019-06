Vrouwen Groningen Atletiek op weg naar promotie

In Breda vond de derde wedstrijd van het seizoen plaats. Na eerdere wedstrijden in Groningen en Alphen aan de Rijn. In alle drie ontmoetingen eindigde Groningen Atletiek bij de beste drie. Op dertien onderdelen werden zes podiumplaatsen veroverd. Jorinde van Klinken won het kogelstoten. Datzelfde deed Wendy Koolhaas bij het kogelslingeren en Louise Taatgen zegevierde bij het hink-stap-springen. Het resultaat had als geheel nog beter kunnen zijn. Op de 100 meter sprint werd Leonie van Vliet na een valse start gediskwalificeerd.



Een derde plaats in de daguitslag leverde na drie wedstrijden een tweede plek op in de tussenstand. PAC uit Rotterdam eindigde als eerste met 325 punten. Groningen Atletiek heeft 315. AV 1923 is derde met 304 punten. Er is de nodige tijd ter voorbereiding op de promotiewedstrijd. Deze is gepland op 8 september.