Van Klinken pakt drie maal goud op NK jeugd

Atlete Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek was afgelopen weekend tijdens het Nederlands jeugdkampioenschap in Alphen aan de Rijn zeer succesvol. Ze ging met drie gouden en één bronzen medaille terug naar huis.

Het werptalent was de beste bij het kogelslingeren, kogelstoten en discuswerpen. Bij het verspringen werd ze derde. Bij het discuswerpen wierp Van Klinken de schijf naar een afstand van 61.33 meter. Dat betekende een nieuw Nederlands jeugdrecord en de limiet voor het wereldkampioenschap. Ook bij het kogelslingeren en kogelstoten was ze onaantastbaar. Een mooie bevestiging van de vorm voor Van Klinken die medio juli deelneemt aan de Europese kampioenschappen voor jeugd in Zweden. Dan zal blijken wat haar afstanden internationaal waard zijn.