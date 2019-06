Office Centre nieuwe hoofdsponsor van FC Groningen, als opvolger Payt

Office Centre is met ingang van het seizoen 2019/2020 de nieuwe hoofdsponsor van FC Groningen. De specialist in Office Supplies en Office oplossingen voor ondernemers, tekende een overeenkomst voor twee seizoenen met een optie op nog een derde contractjaar. Office Centre neemt op de FC Groningen-shirts de plaats over van softwarebedrijf Payt, dat de afgelopen twee seizoenen succesvol hoofdsponsor was van FC Groningen.

Office Centre is een zelfstandige, landelijk opererende onderneming met 39 vestigingen in Nederland, waaronder ook in Groningen en Drachten. Office Centre Groningen is te vinden aan de Kielerbocht 11. Het hoofdkantoor van Office Centre is gevestigd in Almere. Dagelijks staan ruim 550 enthousiaste medewerkers klaar voor ondernemers en ondernemende mensen. Office Centre is dé plek voor Office Supplies en Office oplossingen en heeft als slogan ‘Altijd een goed idee’. Office Centre heeft alles wat ondernemers nodig hebben onder één dak: van inkt tot kantoormeubilair en elektronica als laptops, printers en papierversnipperaars. Ook kunnen klanten bij Office Centre terecht voor drukwerk, frankeer- en verzendoplossingen en IT- en technische ondersteuning.



Robbert Klaver, Commercieel Directeur van FC Groningen is bijzonder content met de komst van Office Centre als nieuwe hoofdsponsor. “We zijn er uitermate trots op dat wij elkaar hebben weten te vinden. Net als FC Groningen is Office Centre een landelijk opererende organisatie met een gezonde ambitie. Daarnaast is Office Centre met vier vestigingen in Noord-Nederland ook goed vertegenwoordigd in ons verzorgingsgebied, hetgeen voor binding zorgt.”



Frans Davelaar, CEO van Office Centre, geeft als reactie: “Voetbal is een fantastische manier om de naamsbekendheid van Office Centre te vergroten. De manier waarop FC Groningen haar ambities wil bereiken past ook bij de identiteit van Office Centre. Office Centre is Trots op deze match.”





Payt op de rug

Office Centre neemt op de FC Groningen-shirts de plaats over van Payt, dat de afgelopen twee seizoenen succesvol hoofdsponsor was van FC Groningen. Tekenend voor de goede samenwerking is dat Payt verbonden blijft aan de Trots van het Noorden. De naam van het Groningse softwarebedrijf zal in het seizoen 2019/2020 de rugzijde van de groen-witte shirts sieren.