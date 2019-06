MartiniPlaza weer in beeld als sporttempel

Nadat in maart de Nederlandse handbaldames een interland afwerkten tegen Duitsland voor ruim 3.000 fans is MartiniPlaza nu in beeld als speelhal voor het EK futsal in 2022. De voetbalbond KNVB heeft zich kandidaat gesteld en ziet in de Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza de speelsteden. In Groningen worden twaalf wedstrijden voorzien en in Amsterdam twintig. In september besluit de Europese bond UEFA waar het EK gespeeld wordt. De KNVB heeft concurrentie van vijf andere landen. Het toernooi zal groter worden dan ooit met deelname van zestien landen in plaats van de twaalf tot nu toe.