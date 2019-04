Lycurgus ziet Orion langszij komen in finale om landstitel

Abiant Lycurgus heeft zondag de tweede finale in de best-of-five serie tegen Achterhoek Orion met 3-2 verloren. Het staat nu 1-1 en aanstaande woensdagavond is om 19.30 uur de derde finale in MartiniPlaza. De setstanden in Doetinchem waren in een spannend duel 25-20, 23-25, 22-25, 25-21 en 15-12.

'Teveel eigen fouten', luidde de heldere conclusie van Dennis Borst na afloop. 'Het komt aan op de kleine momenten, de details waarop we het moeten doen en daar verlies je het vandaag op.' 'Uiteindelijk hebben we aanvallend te weinig gebracht. Zeker in de laatste twee sets was het niet goed genoeg meer.' vulde coach Arjan Taaij erop aan.

In de eerste set ontbrak het aan de absolute scherpte. Een snel opgelopen achterstand kon niet worden weggewerkt. Een servefout van Sam Gortzak bij een 24-20 achterstand betekende het einde van de eerste set.De tweede set was bijna een kopie van de tweede set een week geleden tijdens de eerste finale. Langzaam kreeg Lycurgus meer controle over de wedstrijd in een set met een grillig scoreverloop. Na een 7-3 achterstand stond het korte tijd later 11-9 voor de landskampioen. Vervolgens kon Orion weglopen naar een 14-11 voorsprong. Daarna scoorde Lycurgus vijf punten op rij en dat luidde de ommekeer in. De marge van twee punten was op het eind voldoende om de set binnen te slepen. Van de Kamp sloeg de eerste setpoint nog uit, maar bij de tweede was het via een touché bal raak; 25-23.



De derde set kende een spannend verloop. Het ging tot 19-19 gelijk op. Daarna was het Wytze Kooistra die een hoofdrol voor zich opeiste in die fase. De afscheidnemende aanvoerder maakte drie punten op rij; 23-19 voor. Dat was voldoende voor setwinst waarbij het laatste punt op curieuze wijze tot stand kwam. Er was onduidelijkheid over een time-out. Maar de scheidsrechter liet het spel hervatten. Orion was aan serve, maar stond nog maar met vijf spelers in het veld. Dat mag niet, waardoor het punt voor Lycurgus was; 25-22. Vervolgens ging het in de vierde en vijfde set mis. Orion hield de druk erop en dat was teveel voor Lycurgus, waardoor er na afloop een 3-2 nederlaag op het scorebord stond.