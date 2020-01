Lycurgus op jacht naar koppositie in MartiniPlaza

Op vrijdag 1 november vorig jaar waren de gasten in de heenwedstrijd in Apeldoorn duidelijk met 3-1 (23-25, 25-18, 25-14 en 25-18) te sterk. In de eerste set leek er nog weinig aan de hand, maar daarna lukte het niet om aanvallend overeind te blijven. Sindsdien heeft de ploeg van coach Arjan Taaij zich positief ontwikkeld. In belangrijke wedstrijden tegen goede tegenstanders werd weerbaarheid getoond en kwam steeds de kracht van het collectief bovendrijven.



In de kerstperiode oefenden beide ploegen in België tijdens een toernooi in Roeselare. Lycurgus won daar met 2-0 via 26-24 en 25-14, maar dat was niet helemaal maatgevend voor de krachtsverhoudingen. De formatie van coach Redbad Strikwerda miste de ervaren Jeroen Rauwerdink en verloor tijdens de wedstrijd Rick van Solkema. De belangrijke aanvaller ging door zijn enkel en ontbreekt vrijdagavond. Bij Lycurgus ontbreekt Frits van Gestel wegens een zelfde kwetsuur.

Al met al een treffen waar de volleyballiefhebber likkebaardend naar uit kan kijken. Het duel tegen Dynamo is de opmaat naar zes wedstrijden in 15 dagen. Zaterdag wacht de uitwedstrijd in Barneveld tegen Advisie SSS en komende woensdag is in het Topsportcentrum van het Alfa-college de halve bekerfinale tegen RECO ZVH uit Zevenhuizen geprogrammeerd.