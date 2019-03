Lycurgus moet winnen van Dynamo om kansen in eigen hand te houden

Abiant Lycurgus speelt zaterdagavond de topper tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn in MartiniPlaza. Het is met recht een topper, want het is de kampioenspoule het duel tussen de nummer twee en de koploper. Beide ploegen hebben 20 punten uit zeven wedstrijden. Met nog drie speelrondes te gaan moet Lycurgus winnen om de kansen in eigen hand te houden. De eerste twee plaatsen zich voor de finale om de landstitel. Achterhoek Orion staat derde met 19 punten. De Doetinchemmers liggen ook nadrukkelijk op de loer.

De wedstrijd staat in het teken van diverse doneeracties. Acties die een aantal weken geleden gestart zijn toen het nieuws bekend werd van de slechte financiële situatie. Een onderdeel van de acties waren de ‘bedriefspakketten’. De spelers verkochten die de afgelopen weken. Geïnteresseerden konden voor vijfhonderd euro een tafel kopen voor zes personen om samen aan te schuiven voor eten en drinken. Het diner plus vertier en vermaak is voorafgaande aan deze wedstrijd. Ook is er een grote verloting waar prijzen met een totaalwaarde van meer dan duizend euro gewonnen kunnen worden.

Dit seizoen won de ploeg van coach Arjan Taaij in Apeldoorn twee keer met 3-2. Zowel het reguliere competitieduel als de heenronde in de kampioenspoule werd daar gewonnen. Op 11 november werd tijdens ‘Super Sunday’ ook in MartiniPlaza meer dan overtuigend met 3-0 gewonnen. De bekerfinale op 17 februari ligt ook nog vers in het geheugen. De 3-1 nederlaag in Zwolle kwam hard aan. Een affiche derhalve om voor de volleyballiefhebber naar uit te kijken. De eerste opslag wordt zaterdagavond om 19.30 uur geslagen.