Lycurgus blijft koploper na eenvoudige zege op Talentteam

De laatste jaren ging het soms niet altijd van zelf in de uitwedstrijd tegen de talenten die sinds kort de thuiswedstrijden in de Van der Knaaphal in Ede spelen. In de competitie werd er in het seizoen 2017/2018 zelfs uit van verloren. Meestal zijn het redelijk close wedstrijden. Daar was zondag totaal geen sprake van. Collin Mahan, Frits van Gestel, Mitch Perinar, Dennis Borst, Sander Scheper, Steven Ottevanger en Stijn Held vormden de basis.



Bennie Tuinstra kwam er aan het eind van de tweede en derde set in en Geoffrey van Gent smaakte het genoegen om set twee uit te serveren met een ace. Hij verving toen Perinar heel kort. Mahan liet in deze wedstrijd direct weer zien waarom de Amerikaan belangrijk is. Met 17 punten was hij topscorer.



In de eerste set was nog sprake van de meeste spanning, kijkend naar set twee en drie. Een blok van Van Gestel en Borst zorgde voor het einde van de eerste set. In de daaropvolgende set was van een wedstrijd absoluut geen sprake. 25-11 betekende een walk-over in die fase. Van Gent haalde met een ace de trekker over. Vervolgens was het knap om na zo'n eenvoudig gewonnen set de focus vast te houden en het op voorhand lastige duel simpel naar huis te spelen. Het was Van Gestel die via de brievenbus de wedstrijd binnen ruim een uur naar het verleden sloeg.

Een mooie opmaat naar de bekerconfrontatie tegen Taurus. Het duel in de zestiende finale van de bekerstrijd wordt zondag vanaf 15.00 uur gespeeld in het Alfa-college Sportcentrum.