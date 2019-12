Jong FC Groningen verliest ook van FC Utrecht

De eerste competitiehelft zit er al op voor trainer Alfons Arts. Met 21 punten uit 10 duels eindigde Jong FC Groningen als eerste en gaat na de winterstop verder in de winnaarscompetitie. Daarin wordt een halve competitie van 11 wedstrijden gespeeld. Uit de eerste selectie stonden onder andere Bart van Hintum, Sam Schreck, Mo El Hankouri en Charlison Benschop aan de aftrap. Jan Hoekstra verdedigde het doel.

Het was een teleurstellende wedstrijd. Arts was in een reactie op de site van FC Groningen duidelijk. 'Binnen twaalf minuten stonden we al met 2-0 achter,” aldus de FC-trainer. “We werden diverse keren geslacht in de omschakeling. Zelf hadden we wel een paar mogelijkheden, maar vlak voor rust werd het 3-0 en daarmee mochten we nog niet klagen.'



Na de pauze ging het iets beter. 'We gaven na rust niet veel meer weg. In de slotfase kwamen zij door een benutte strafschop nog op 4-0. Al met al een verdiende nederlaag tegen een ervaren ploeg. Van onze jonge jongens had ik verwacht dat ze meer met zo’n wedstrijd zouden doen. Maar na zo’n slap begin is het moeilijk om terug te komen in een duel.'