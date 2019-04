FC Groningen zet in Zwolle eindsprint in

De ploeg van trainer Danny Buijs gaat woensdagavond op bezoek bij PEC Zwolle. Willem II ontvangt PSV in eigen huis. De Tilburgers spelen zondag 5 mei de bekerfinale tegen Ajax. Mochten de Amsterdammers winnen dan verschaft de achtste plaats ook toegang tot de play-offs. Wint Willem II dan zou FC Groningen nog zevende moeten worden om het seizoen na 34 wedstrijden nog een vervolg te kunnen geven. In Zwolle is een goed resultaat een randvoorwaarde. Zwolle is inmiddels veilig en speelt alleen nog voor de winstpremie.



Van de zestien ontmoetingen op het hoogste niveau wist FC Groningen in Zwolle tien te winnen. Vier keer was er een verliespartij en twee keer werd het gelijk. Van de laatste vijf uitbeurten won Groningen er drie. Vorig seizoen werd het op 30 september 2017 3-2 voor de thuisploeg. Ritsu Doan en Tom van Weert maakten twee keer de gelijkmaker. In de vierde minuut van de extra tijd ging het alsnog mis toen Mohktar de winnende goal voor de thuisploeg aantekende.



Groningen moet het in Zwolle doen zonder de geschorste Ludovit Reis. De balafpakker op het middenveld speelt na de winterstop een belangrijke rol bij het sterk opgeleefde FC Groningen, 27 punten uit 15 wedstrijden, en zal nadrukkelijk gemist worden. Om in de race te blijven voor een mogelijk vervolg moet eigenlijk gewonnen worden. Er vanuit gaande dat Willem II het niet redt tegen PSV kan de achtste plaats overgenomen worden en bedraagt de achterstand op Vitesse nog maar twee punten. Met dan nog twee speelrondes te gaan krijgt de competitie een superspannende ontknoping vanuit groenwit perspectief. Het duel in Zwolle begint om 19.45 uur.