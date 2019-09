FC Groningen praat lang na over opmerkelijke gele kaart

Warmerdam mocht in de 73e minuut inrukken. Drie minuten later opende Ajax de score via Martinéz met een schot van afstand. Drie minuten later tikte Huntelaar van dichtbij de 2-0 binnen. Kuipers liet na afloop weten al vanaf de 17e minuut gewaarschuwd had voor tijdrekken. Volgens de arbiter van dienst grepen de gasten iedere gelegenheid aan om extra secondes te pakken. Toen Warmerdam in de ogen van Kuipers veel teveel tijd nam bij het nemen van een ingooi was het klaar.



Verwondering alom, maar niet bij Kuipers. Of het de wedstrijd beïnvloed heeft valt nooit te bewijzen. Feit is wel dat de ploeg van trainer Danny Buijs er goed op stond en organisatorisch stond. Een resultaat leek haalbaar, maar daar bleef het dus bij. En was het resultaat een tweede nederlaag op rij. Na PSV afgelopen woensdag. FC Groningen staat dertiende met 7 punten uit 8 wedstrijden en moet vanaf nu in de achtervolging. Te beginnen aanstaande vrijdag in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk.