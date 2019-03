FC Groningen op jacht naar de punten in Utrecht

De ploeg van trainer Danny Buijs moet het in de Domstad doen zonder Ritsu Doan. De Japanner is, nadat hij vorige week in de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo twee keer geel kreeg, één duel geschorst. En dat komt misschien niet eens zo slecht uit. Doan maakte recent een vermoeide indruk en kan nu een paar dagen uitrusten. Het grote talent speelde in de winterstop met Japan de Azië-Cup en heeft daarom waarschijnlijk onvoldoende kunnen bijtanken. Gevolg is dat er waarschijnlijk een basis plaats is weggelegd voor Mohamed El Hanknouri.



In de Eredivisie troffen beide ploegen elkaar tot nu toe 39 keer. FC Groningen won zeven keer, acht keer werd het gelijk en 24 keer ging de FC zonder punten huiswaarts. Vorig seizoen eindigde de uitbeurt in Utrecht in 1-1. Tom van Weert was ruim een kwartier voor tijd de maker van de gelijkmaker via een strafschop. Het jaar daarvoor won Groningen met maar liefst 5-1. Oussama Idrissi en Danny Hoesen scoorden twee keer. Van Weert was één maal succesvol. Alle drie zijn inmiddels vertrokken.



Kijkend naar dit seizoen valt op dat de ploeg van trainer Dick Advocaat al vier thuiswedstrijden niet meer wist te winnen. Wel is Utrecht al vier duels ongeslagen. FC Groningen kan op dit punt nog betere papieren overleggen. De groenwitten zijn al vijf wedstrijden ongeslagen. Als FC Groningen echt verder door wil stoten op de ranglijst dan is een zege heel prettig en komt de top vijf al een beetje in zicht. Zover is het nog niet. Het duel in Nieuw Galgenwaard begint om 20.00 uur.