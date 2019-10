FC Groningen naar Harkema in bekerstrijd

Jesse Renken is de meest opvallende van de vijf. De geboren Blijhamster is fysiotherapeut bij de jeugdopleiding van FC Groningen en de verdediger speelt inmiddels voor het vijfde seizoen in Harkema. Renken werd deze week bedolven onder mediaverzoeken. Bovendien is hij de penaltyspecialist bij Harkemase Boys. In het geval het op strafschoppen aankomt zou Renken een pikante rol kunnen spelen.



Daar waar de thuisploeg alleen maar te winnen heeft, geldt het voor FC Groningen andersom. Winnen is voor de ploeg van trainer Danny Buijs normaal, maar als het fout afloopt dan gaan ze met beduidend meer dan de staart tussen de benen van het veld. Doelman Sergio Padt is er niet bij vanwege een bovenbeenblessure. Jan Hoekstra gaat zijn debuut maken. Grote twijfelgevallen zijn aanvoerder Mike te Wierik en Charlison Benschop.



Er zal de FC sowieso alles aan gelegen zijn om te winnen, want sinds de bekerwinst in 2015 is de club niet heel succesvol meer geweest in het bekertoernooi. Vorig seizoen was FC Twente in de eerste ronde in Groningen met 2-0 te sterk. Het jaar daarvoor ging het in de tweede ronde mis in Kerkrade toen Roda JC met 3-1 te sterk was. En in de jaren 2015/2016 en 2016/2017 ging het vrij vroeg in het toernooi steeds mis tegen FC Utrecht.



Reden te meer om het dit seizoen eens anders te doen.