Donar met monsterscore naar kwartfinale Basketball Cup

De basketballers van Donar moesten voor hun eerste optreden in de Basketball Cup, de nieuwe naam van het bekertoernooi, naar Hoofddorp. De nummer elf van de Eerste Divisie werd met maar liefst 103-27 verslagen. In de kwartfinale is Feyenoord Rotterdam in een tweeluik de volgende tegenstander.

Het verschil tussen beide teams was veel te groot. Voor 750 toeschouwers was er een prima sfeer in de sporthal Koning Willlem-Alexander. Zonder Donte Thomas en kersverse vader Jason Dourisseau pakten de spelers van coach Erik Braal in het eerste kwart de wedstrijd voortvarend op. De stand na het eerste kwart was 2-25. Halverwege stond het al 49-14. Daardoor was er snel gelegenheid om de jeugdspelers speeltijd te geven.



Vooral Yoeri Hoexum (13 punten, drie op drie driepunters) en Jef de Vries (11 punten, drie op vier driepunters) lieten zich niet onbetuigd. Ook was het voor Jeffrey Sedoc (7 punten) zeer verheugend dat hij weer mee kon doen, nadat hij zeer lang uit de roulatie was geweest vanwege een vervelende blessure. Sheyi Adetunji (6 punten) deelde ook in de scores. Matt McCarthy was topscorer met 18 punten.