Bouwknecht geeft loopbaan vervolg in Engeland

Basketballer Maarten Bouwknecht speelt volgend seizoen in Engeland. De 24-jarige Groninger gaat voor Worcester Wolves spelen. Deze ploeg werd vorig seizoen elfde in de British Basketball League. Bouwknecht moest op zoek naar een andere club, omdat na vier jaar zijn contract bij New Heroes Den Bosch niet verlengd werd.

Bouwknecht doorliep de jeugdopleiding van Donar en debuteerde in 2013 in het eerste team. De spelverdeler maakte twee seizoenen deel uit van de eerste selectie, waarna hij in de zomer van 2015 naar Den Bosch verkaste. Daar won Bouwknecht in vier jaar één keer de beker. Een landstitel zat er niet in.



Op de site van zijn nieuwe club laat Bouwknecht weten uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur. 'Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik heb zes jaar in Nederland gespeeld en nu is het tijd om mijn comfortzone te verlaten. De Wolves eindigden vorig jaar als elfde en voorlaatste in de competitie.