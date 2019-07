Zuidelijke ringweg nu zes weken dicht

De zuidelijke ringweg is nu zes weken lang dicht. Het gaat om het stuk tussen het Julianaplein en het Europaplein, in de richting van Hoogezand.

De stremming is nodig vanwege de veiligheid: combinatie Herepoort gaat direct langs de rijbaan damwanden intrillen.



Het verkeer wordt omgeleid via borden. Er wordt afgeraden om de navigatie te gebruiken of sluiproutes te nemen.



De werkzaamheden gaan voor trillingen en geluidsoverlast zorgen voor omwonenden. De werkzaamheden zijn op werkdagen van 7.00 uur tot 19.00 uur. Als het tegen zit, wordt er ook op zaterdag gewerkt of doordeweeks tot 23.00 uur.