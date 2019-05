Zes partijen sluiten akkoord; nieuwe provinciale coalitie gaat Verbinden, Versterken en Vernieuwen

De titel slaat volgens formateur Tom van der Lee op alle beleidsterreinen van de provincie. Of het nu gaat om de gaswinning, het economische perspectief, de landbouw of de energietransitie. Het college spreekt van een sociaal, groen en progressief akkoord, waar alle partijen aan hebben meegeschreven. “Dit akkoord wordt daardoor breed gedragen”, aldus Van der Lee.



De onderhandelingen werden gevoerd door de beoogd gedeputeerden en de beoogd fractievoorzitters. Volgens Van der Lee waren er vijftien onderhandelingssessies nodig.



Het beoogde college van Gedeputeerde Staten bestaat uit drie mannen en vrouwen, zodra de Provinciale Staten akkoord zijn. De gedeputeerden Nienke Homan (GroenLinks), Fleur Gräper-van Koolwijk (D66), Patrick Brouns (CDA) en Henk Staghouwer (ChristenUnie) keren terug als gedeputeerde. Namens VVD treedt Mirjam Wulfse toe tot Gedeputeerde Staten, terwijl Tjeerd van Dekken namens PvdA gedeputeerde hoopt te worden.



De focus van het nieuwe provinciebestuur ligt straks vooral op de economische transitie, de energietransitie en de landbouwtransitie. Ook blijft er veel aandacht voor de gaswinningsproblematiek. Gedeputeerde Henk Staghouwer wordt de verantwoordelijk gedeputeerde, terwijl Nienke Homan en Mirjam Wulfse zich ook gaan bezighouden met het Nationaal Programma Groningen, dat moet leiden tot een nieuw perspectief voor Groningen.



Het nieuwe coalitieakkoord en de verdeling van de portefeuilles moet nog wel worden bekrachtigd door de fractieleden in de Provinciale Staten. Naar verwachting wordt daar volgende week over vergaderd.



Lees hier het hele coalitieakkoord.