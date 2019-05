VNO: ‘Kosten rectoraat-wisseling RUG zijn te verantwoorden’

In een interview met het Dagblad van het Noorden reageert hij donderdag op commotie die is ontstaan over het bedrag van 70.000 euro dat door de RUG is gereserveerd voor uiteenlopende activiteiten ter gelegenheid van het afscheid van rector Elmer Sterken.

Dat bedrag is niet alleen voor een receptie, maar voor een scala aan activiteiten. De gelegenheid is aangegrepen om meer dan duizend mensen naar Groningen uit te nodigen die de afscheidsceremonie bijwonen. Voor mensen die van buiten komen worden overnachtongen betaald.

In een reactie gisteren op een artikel op de GIC waarin werd gemeld dat Groningen 70.000 euro uittrekt voor de rectoraarswisseling, en andere universiteitssteden slechts 4000, liet een woordvoerder gisteren weten: ‘Voor de rectoraatswissel is in totaal €70.000,- begroot. De afscheidsreceptie voor de rector is hiervan een onderdeel en is begroot op ongeveer de helft; daarmee blijven we binnen geldende afspraken bij de RUG. Het grootste deel is gereserveerd voor de traditionele academische plechtigheid in de Martinikerk die hoort bij de rectoraatsoverdracht en publieke activiteiten voor studenten en Stadjers die hieromheen worden georganiseerd in de lustrumweek. We bekijken steeds hoe we het zorgvuldig en sober kunnen doen. Uiteindelijk zullen we de daadwerkelijke kosten verantwoorden in de jaarrekening. Deze verantwoording komt uiteindelijk ook bij de minister terecht.’

In het artikel in het Dagblad laat de vereniging van Universiteiten (VSNU) weten de uitgave van 70.000 euro niet zo raar te vinden, omdat het goed kan zijn voor het imago van de RUG, omdat er veel wordt genetwerkt en omdat er dan ook veel vertegenwoordigers van andere universiteiten naar Groningen komen.

‘Goed verhaal nodig’

Volgens voorzitter Welink van VNO-NCW Noord krijgt Groningen er veel voor terug. ’70.000 euro klinkt veel, maar hoeveel gasten heb je, en heb je een goede catering? Catering kan wel dertig tot veertig euro per gast kosten’, aldus Welink. Wanneer de RUG een goed verhaal heeft bij de uitgaven, en duidelijk maakt waar de extra kosten vandaan komen, zou het volgens Welink geen probleem moeten zijn om het bedrag te verantwoorden.