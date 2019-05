Afscheidsreceptie Rijksuniversiteit Groningen (RUG): 70.000 euro; Utrecht: 4000 euro

‘Dit bedrag strookt op het eerste gezicht niet met een sobere en doelmatige besteding van onderwijsmiddelen’. Dat laat minister Van Engelshoven van onderwijs weten in reactie op het bericht dat de Rijksuniversiteit Groningen 70.000 euro heeft gereserveerd voor het afscheid in juni van rector magnificus Elmer Sterken.

Eerder dit jaar trok de RUG de portemonnaie al voor het afscheid van collegevoorzitter Sibrand Poppema en haalde er 40.000 euro uit.

De kwestie is in Groningen aan de orde gesteld door studenten van de Democratische Academie Groningen (DAG).

De Rijksuniversiteit Groningen laat in ene reactie weten dat de afscheidsceremonie niet op zichzelf staat maar onderdeel is van een lustrumweek en dat er bij de begroting rekening is gehouden met wat gebruikelijk is bij andere universiteiten.

Toch zijn de kosten van afscheidsrecepties bij andere universiteiten aanzienlijk lager. Zo kostte het afscheid van de rector bij de Rijksuniversiteit Utrecht 4000 euro, aldus een artikel daarover in het Dagblad Trouw.