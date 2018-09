Statenfracties VVD en PvdD willen debat over Ring Zuid

Volgens de VVD ligt het werk aan de zuidelijke ringweg stil, hoewel projectbureau Aanpak Ring Zuid meldt dat er op een aantal plekken nog wordt gewerkt. Desondanks maakt de VVD zich zorgen over het werk aan de weg. “Het lijkt wel alsof niemand weet hoe we nu verder moeten”, zegt VVD-statenlid Nico Bakker. “De VVD wil duidelijkheid van het college over de laatste stand van zaken en de planning.”



De VVD stelt dat omwonenden en ondernemers in de ellende zitten. “Ze verdienen duidelijkheid”, aldus Bakker. PvdD-fractievoorzitter Kirsten de Wrede opperde zelfs al om het project stil te leggen.



Commissievergadering

De PvdD sluit zich bij het voorstel van de VVD aan om volgende week woensdag de Ring Zuid op de agenda te zetten van de commissievergadering over mobiliteit.



Het Dagblad van het Noorden suggereerde donderdag dat aannemer Herepoort zou zijn vertrokken. Dat ontkent zowel het college in de Provinciale Staten als de aannemer zelf. Zo zijn beide partijen met elkaar in gesprek om tot een nieuwe planning te komen en wordt er onderhandeld over de kosten voor de vertraging van drie jaar.