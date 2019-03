Helperzoomtunnel deze zomer geplaatst

De Helperzoomtunnel kan deze zomer worden geplaatst. Dat blijkt uit aanvullend grondonderzoek en aanpassingen in het ontwerp van Combinatie Herepoort. De tunnel wordt tussen 31 juli en 8 augustus op zijn plek gezet. Er rijden in die periode geen treinen.

De tunnel zou aanvankelijk in mei vorig jaar worden geplaatst, maar dat werd toen op het laatste moment uitgesteld toen bleek dat de ondergrond zich anders gedroeg dan verwacht.



Afgelopen maanden is er opnieuw uitgebreid grondonderzoek gedaan. Op basis hiervan is het plan voor het plaatsen van de tunnel aangepast. Zo worden de twee schuifbanen waarop de tunnel op zijn plek geschoven kan worden, een stuk breder. Ze waren vorig jaar 2,5 meter breed maar worden nu 5 meter breed. Hierdoor wordt het gewicht van de tunnel gespreid over een groter oppervlak, wat meer stabiliteit geeft bij het inschuiven.



Helperzoomtunnel



De Helperzoomtunnel gaat de bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat vervangen. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Vanwege veiligheidseisen moet deze overgang over enige tijd dicht. Bij de Esperantostraat is geen ruimte om een tunnel aan te leggen. Daarom komt er een tunnel meer naar het zuiden, tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat.



Dankzij deze Helperzoomtunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).