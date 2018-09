Crisis bij FC: ‘Geen training, maar koppen bij elkaar’

Het is crisis bij FC Groningen. En dus is de veldtraining van vrijdag afgelast. Volgens Hans Nijland gaat de eerste selectie niet naar buiten, maar worden de koppen bij elkaar gestoken. Dat moet ervoor zorgen dat het team er zondag weer samen staat.



FC Groningen werd donderdag door FC Twente uitgeschakeld in het bekertoernooi. Na een futloze wedstrijd werd het 0-2 voor de Twentenaren. Voor de supporters van FC Groningen was de maat vol. Ze roerden zich bij de hoofdingang en de politie moest ingrijpen.



Een deel van de kwade supporters eist het aftreden van algemeen directeur Hans Nijland. Die stond na aandringen de supporters wel te woord en liet daarbij weten dat de situatie bij de club zorgelijk is. Wel vond hij dat het nooit mag gebeuren dat honderden goedwillende supporters het stadion niet konden verlaten omdat het buiten niet veilig was.



FC Groningen speelt zondag voor de competitie in eigen huis tegen FC Utrecht, dat ook nog niet in topvorm lijkt. Voor zowel het team, als trainer Danny Buijs én Hans Nijland lijkt het van levensgroot belang dat de club dan wél weet te winnen.