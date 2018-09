Gifbeker FC Groningen moet nog verder leeg; na 2-0 bekernederlaag tegen Twente

Het was een gitzwarte avond voor FC Groningen. Er klopte zeker in de tweede helft heel weinig meer van bij de thuisclub. Het was los zand en er was geen enkel tactisch concept te ontdekken. Het ademde in alles een ploeg in nood. Tegen een tegenstander, vorig jaar gedegradeerd uit de Eredivisie, die vooral na rust prima acteerde. De gasten uit Enschede kwamen vlak voor rust op voorsprong toen Javier Espinosa geheel vrijstaand Sergio Padt kon passeren. De veel besproken doelman de afgelopen dagen stond gewoon onder de lat, maar zonder aanvoerdersband. Deze werd gedragen door centrale verdediger Mike te Wierik.



Direct na de pauze had het direct al veel erger kunnen worden toen FC Twente twee keer de paal trof via Aitor en de doelpuntenmaker Espinosa. Na een kleine zeventig minuten viel de beslissing. Peet Bijen kopte binnen uit een vrije trap. Daarna probeerde trainer Danny Buijs met een aanvallende wissel het tij nog te keren, maar het was een algehele malaise. Van een slotoffensief was geen sprake, omdat FC Groningen niet in staat bleek om er aanvallend nog iets van te maken. Daarmee eindigde het bekertoernooi in een super vroeg stadium. Een wedstrijd waaruit geen enkel vertrouwen geput kon worden.



Voeg daarbij de ellende na afloop bij en alle slechte tijdingen van dit seizoen tot nu en het lijkt voorlopig uitzichtloos vanuit groenwit perspectief. De club zit in de diepste crisis sinds twintig jaar. Medio 1998 degradeerde FC Groningen naar de Eerste Divisie. Sindsdien is de club jaren in opbouw geweest tot 2012. Daarna kwam langzaam de klad erin. De resultaten werden minder, de winst van de KNVB-beker in 2015, verhulde veel en de glijdende schaal werd verder ingezet. Komende zondag wacht de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Grote vraag is of het dieptepunt al bereikt is of dat de gifbeker nog verder leeggedronken moet worden?