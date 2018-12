Commissie: aanpak zuidelijke ringweg kan gewoon doorgaan

Afgelopen zomer, toen de grote werkzaamheden van het megaproject net waren begonnen, werd bekend dat de aanpak van de zuidelijke ringweg drie jaar vertraging oploopt. Sindsdien lagen de werkzaamheden vrijwel stil, waarbij alleen aan enkele lopende klussen werd gewerkt. Tussen de opdrachtgever en de aannemer was onenigheid over het uitvoeren van de werkzaamheden.



Om die impasse te doorbreken is de Delftse hoogleraar Marcel Hertogh met vertegenwoordigers van de aannemer en de stuurgroep om tafel gegaan. Die commissie heeft drie verschillende scenario’s bekeken: stoppen met het project, doorgaan op dezelfde (werk)wijze als afgelopen jaren of doorgaan met het project op een andere (werk)wijze. De commissie kwam vrijdag met de conclusie naar buiten dat het project gewoon kan doorgaan, maar deed wel zeven aanbevelingen.



De stuurgroep en de aannemerscombinatie moeten beter gaan samenwerken en de werkzaamheden moeten snel weer worden opgepakt. Ook moeten er financiële spanningen worden weggenomen. Zo is nog niet duidelijk of het project duurder gaat worden en wie precies voor die kosten moet opdraaien.



Volgens Aanpak Ring Zuid is het niet te zeggen in hoeverre het project nu nog verdere vertraging heeft opgelopen. Ook de planning wordt straks opnieuw besproken. Afgelopen zomer liet de aannemer weten dat de nieuwe weg pas in 2024 klaar zou zijn, maar dat ze proberen om een deel van de opgelopen vertraging in te lopen.



De aanpak van de zuidelijke ringweg is op dit moment het grootste infrastructurele project in het Noorden. Voor de nieuwe zuidelijke ringweg, de drukste verkeersader rondom de stad, is in eerste instantie 642 miljoen euro gereserveerd.