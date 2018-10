ANWB checkt zaterdag gratis je fietsverlichting, remmen en banden in Oosterstraat

De mensen van de ANWB gaan twee uur lang kijken of ze je kapotte fietsverlichting of slechte remmen weer aan de praat kunnen krijgen. En dat is belangrijk, want de kans op een ongeluk is zeker 20 procent kleiner als je goede fietslampen hebt. Bovendien scheelt het je bij de volgende controle van de politie ook weer een boete.



De actie is een initiatief van de ANWB, waar je tijdens de reparatiebeurt ook nog even kunt winkelen. De gemeente is er blij mee, want Groningen is natuurlijk dé fietsstad van Nederland en dus ondersteunen ze de actie.



(Foto: Traci White)