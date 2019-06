Word in één jaar tijd opgeleid tot Security Officer - Nieuwe leergang IT Academy

Op 16 september start de tweede editie van de leergang Security Officer bij IT Academy Noord-Nederland , onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. In één jaar tijd worden deelnemers meegenomen in de wereld van informatiebeveiliging, governance, risicomanagement, cybersecurity, auditing en security awareness.

Het traject is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Qbit Cyber Security voor professionals die opgeleid willen worden tot Security Officer of zich willen verdiepen in het vakgebied informatiebeveiliging.

Het belang van informatiebeveiliging binnen organisaties wordt steeds groter en heeft effect op de rol en de verantwoordelijkheden van de Security Officer. Het vakgebied van de Security Officer is hierdoor ook sterk in ontwikkeling. Daarom is de combinatie van communicatieve vaardigheden, technische en theoretische achtergrond essentieel. Tijdens het traject werken we onder meer aan het ontwikkelen van een strategie om de beveiligingsrisico’s van de organisatie te controleren, het opstellen van beleid om uitvoering te geven aan de strategie, het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn en het toetsen van de naleving van organisatorische en technische beveiligingsrichtlijnen.

De duur van het traject is 33 dagen, verdeeld over een lesdag per week. Naast de (technisch) inhoudelijke vakken wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de communicatieve vaardigheden. Tijdens de opleiding ontwikkel je jezelf als Security Officer die met een kritische houding kijkt en de organisatie helpt om het informatiebeveiligingsbeleid te optimaliseren. Na afloop van de leergang zijn deelnemers in staat om zelfstandig de rol van Security Officer uit te voeren.

De leergang Security Officer is ontwikkeld in samenwerking met Qbit Cyber Security. Qbit is een voorloper op het gebied van digitale beveiliging en onderzoekt hoe mensen en technologie elkaar kunnen versterken. Tijdens het traject worden docenten ingezet van Qbit Cyber Security en de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast worden er inspirerende gastsprekers uitgenodigd die hun praktijkervaringen delen. De leergang is uitermate geschikt voor omscholers en professionals die opgeleid willen worden tot Security Officer of zich willen verdiepen in het vakgebied informatiebeveiliging. De klassikale bijeenkomsten bestaan uit een theorie-en praktijkgedeelte, waarin deelnemers ook hands-on aan de slag gaan.

Ben je geïnteresseerd in de rol van Security Officer of wil je meer weten over de opleiding? Op 25 juni aanstaande organiseert de IT Academy een mini college Security Officer. Tijdens dit mini college maak je kennis met de leergang en ontmoet je medestudenten. Het college is van 16.30 uur tot 17.30 uur en vindt plaats op de Hanzehogeschool Groningen, Meerwold. Aanmelden kan via info@itacademy.nl