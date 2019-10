Werkzaamheden snel internet in buitengebied voormalige gemeente Ten Boer start

Snel Internet Groningen begint rond 16 oktober a.s. (woensdag) met de aanleg van snel internet in de voormalige gemeente Ten Boer. De graafwerkzaamheden duren enkele maanden en starten bij Wittewierum en Ten Post.

Als gevolg van de werkzaamheden zal er soms sprake zijn van overlast en wegafsluitingen.

Begin dit jaar werd duidelijk dat er voldoende abonnees zijn om de aanleg van snel internet in de voormalige gemeente Ten Boer mogelijk te maken. Met dit succes op zak, heeft Snel Internet Groningen vervolgens gekeken langs welke wegen de kabels gelegd kunnen worden. Dit ontwerp is nu gereed.

Voor de aanleg wordt eerst een lege mantelbuis aangelegd. Hier wordt de kabel letterlijk doorheen geblazen. Snel Internet Groningen neemt met iedere abonnee contact op voor een zogenaamde schouw. Tijdens deze schouw wordt met de abonnee overlegd hoe en waar de huisaansluiting komt. Na activatie van de huisaansluiting hebben abonnees snel internet van 100 mbit/seconde, eventueel aangevuld met een televisie en/of telefonie-abonnement.

Voor sommige abonnees is een aansluiting via glasvezel niet mogelijk. Deze abonnees krijgen een ‘internet-over-radio’-verbinding (via mast en schotel) met dezelfde snelheid als een glasvezelverbinding.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.snelinternetgroningen.nl/