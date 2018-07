Unieke 'zilte' jenever voor fijnproevers uit Graanrepubliek Groningen

Jenever uit Groningen, net zo fijn van smaak als de beste Schotse whiskey. Dat is - volgens de makers - het resultaat van jenever gemaakt uit graan uit de graanrepubliek Groningen, speciaal gestookt voor het Groninger Landschap , en een jaar gerijpt in Groningse zeelucht. ( Foto op GIC.nl) Vrijdag wordt het tijdens het festival Hongerige Wolf gepresenteerd.

Vorig jaar is tijdens Festival Hongerige Wolf een houten vat gevuld met jenever. Deze jenever is door ambachtelijke destilleerderij Alambik gestookt van oergranen die door graancollectief ‘de Graanrepubliek’ in de buurt zijn geteeld.

De jenever heeft nu een jaar in de buitenlucht op een kwelder van Het Groninger Landschap aan de Dollard-kust kunnen rijpen zodat de zeelucht haar smaak aan de jenever heeft kunnen geven. Het idee is opgedaan in Schotland waar whiskey-stokers hun destillaat op soortgelijke wijze laten rijpen.

Een net gestookte jenever heeft nog geen smaak en karakter. Dat ontstaat pas na rijping, en onder invloed van het vat, en de omgeving. In dit geval de zilte lucht van de Dollard, die door de poriën van het vat is binnengedrongen. Na een jaar lang rijpen heeft de jenever een zachte kruidige en zoetige smaak gekregen.

Op vrijdagavond 13 juli om 20:45 wordt de eerste fles van deze jenever overhandigd aan Marco Glastra, de directeur van Het Groninger Landschap. Ook deze keer gebeurt dat tijdens het Festival Hongerige Wolf, dat die avond van start gaat.

Plaats van handeling is op de dijk bij het Ambonezenbosje nabij Finsterwolde. De jenever is gemaakt voor echte liefhebbers. De oplage van de jenever is beperkt. Er zijn slechts 200 flessen beschikbaar.

De jenever kan besteld worden via de webshop van Alambik.nl.