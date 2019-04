Ultimatum voor ESD-SIC; provincie dreigt met boete van 250.000 euro

ESD-SIC kan per week maximaal één boete krijgen. De boetes kunnen oplopen tot een maximum van 750.000 euro.



Eind vorig jaar bleek uit TNO-onderzoek dat ESD-SIC siliciumcarbide-vezels uitstoot terwijl het daar geen vergunning voor heeft. Deze vezels zijn door de GGD als kankerverwekkend aangemerkt.



Na de zware blazer van 24 januari dit jaar heeft de provincie TNO bovendien opdracht gegeven sneeuwmonsters te nemen en onderzoek te doen naar het verspreidingsgebied en de samenstelling van de stofdeeltjes. Vanwege de sneeuw was de verspreiding van de stofwolk toen goed zichtbaar.



Uit dat onderzoek blijkt nu dat in Delfzijl en Farmsum een hoge concentratie SiC-vezels is aangetroffen in stofdeeltjes die neerdaalden na de blazer van 24 januari. De hoogste concentratie SiC-vezels werd aangetroffen in het monster dat genomen werd op 0,8 kilometer afstand van het bedrijf. Ook bijna 7 kilometer verderop zijn echter SiC-vezels aangetroffen. Daarnaast bleken de stofdeeltjes ook zware metalen en PAK's te bevatten.



Uit onderzoek van TNO naar de luchtkwaliteit tijdens de blazer van januari blijkt dat de concentratie aan SiC-vezels in de lucht het hoogst is dichtbij het bedrijf ESD-SIC en afneemt als de afstand groter wordt. Dit geldt ook voor de zware metalen en PAK's.

Foto: @betje