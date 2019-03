Sprekende 5G-bril voor blinden en slechtzienden winnende idee 5G Student Battle

De 5G Student Battle is een initiatief van 5Groningen, het Digital Society Hub van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Noorderpoort en Alfa College. De presentatie van de finale lag in handen van Gwen van Poorten, bekend van BNNVara.



Prijswinnaars

Het team 5G and Healthcare won de juryprijs en ging naar huis met zes geavanceerde drones. Naast deze hoofdprijs kon het publiek €5000 verdelen over de teams. Het team 5G and Travel ontving het hoogste bedrag, met hun idee voor de TrackerTag, een chip die je informeert over de locatie van je fiets. En er waren nog meer prijzen: Carine Bloemhoff, wethouder van de Gemeente Groningen, reikte zes iPads (beschikbaar gesteld door Vodafone) uit aan het team waarbij het 5G-element het beste naar voren kwam: team 5G and Outdoor. Dit team bedacht een crowdcontrol-oplossing waarbij een drone het aantal mensen telt dat aanwezig is op een evenement en via een app bezoekers informeert op welke plek ze het beste hun drankje kunnen halen.



Mbo, hbo en wo in één battle

“Dit event zouden we elk jaar moeten organiseren!” aldus Wim van de Pol, voorzitter van de vakjury en lid van het College van Bestuur van ROC Noorderpoort. “Het unieke aan dit event is dat de studenten samenwerken in breed samengestelde teams: mbo’ers, hbo’ers en universitaire studenten zitten bij elkaar in een team. En dat werkt!” Elk studententeam werd begeleid door een teamcoach afkomstig van een van de elf partners van 5Groningen. De studententeams werkten aan een oplossing binnen één van de thema’s: duurzaamheid, outdoor, smart living, travel en zorg. Daarnaast koos een aantal studenten voor een vrije opdracht: ‘Connect the unconnected’.



Het begint bij onderwijs

Volgens Emme Groot, bestuursvoorzitter van Economic Board Groningen, is het event waardevol voor de regio. “Economic Board Groningen wil de bedrijvigheid in het aardbevingsgebied stimuleren. Ondernemerschap en bedrijvigheid… het begint allemaal bij onderwijs, bij jonge mensen. Het is fantastisch om de samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen te zien. Als we samen werken aan kansrijke sectoren draagt dit op een positieve manier bij aan de economische ontwikkeling van Noord- en Midden-Groningen."



Vakjury

De vakjury bestond uit Wim van de Pol (College van Bestuur ROC Noorderpoort), Klaas ten Have (Professor New Business & ICT, Hanzehogeschool Groningen), Johan Oostenbrink (Opleidingsmanager ICT opleidingen Alfa college), Prof. dr. ir. Bayu Jayawardhana (Professor in Mechatronics and Control of Nonlinear Systems University of Groningen).