Snel Internet in De Marne nadert voltooiing

Wie de afgelopen maanden door het Hogeland reed, kan het niet ontgaan zijn. Van Roodehaan tot Pieterburen zag je de graafploegen overal aan het werk. “Voor de bouwvak zijn de meeste adressen in de Marne aangesloten op het snelle internet”, verwacht technisch directeur Ronald Kunneman van Rodin Broadband Groningen. “Er is veel tijd in de voorbereidingen gaan zitten. Voordat je wat van die werkzaamheden ziet ben je een paar maanden verder. Maar zodra de infrastructuur er ligt gaat het snel. Als de kabels er liggen leveren we de verbindingen op en kunnen de bewoners gebruik maken van de diensten.”



Voor de snelle verbindingen maakt Rodin gebruik van draadloze- en glasvezelverbindingen. De eerste ‘internet over radioverbindingen’ zijn al enkele maanden actief. De eerste glasvezelaansluitingen komen in de Westpolder en zijn vanaf 7 juni actief. De bewoners kunnen dan gebruik maken van hun snelle internetverbindingen en desgewenst ook tv kijken of telefoneren via de nieuwe aansluitingen.



In de voormalige gemeenten Winsum en Eemsmond wordt op dit moment nog volop gegraven, waarna Rodin ook de aansluitingen in dat gebied direct na de bouwvak kan activeren.



De kosten van een aansluiting op breedband internet kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Binnen de regeling Snel Internet Provincie Groningen kan de verbinding op 13.687 adressen zonder aansluitkosten worden gerealiseerd. Daarvoor moeten de bewoners zich tijdens een vraagbundelingsperiode opgeven.

Als 50 procent van de adressen meedoet, kan Rodin van start. In De Marne, Winsum, Eemsmond, Bedum, Loppersum, Ten Boer, Slochteren en Appingedam is dat inmiddels gelukt. In Delfzijl loopt de vraagbundeling nog tot 14 juni.



Rodin verwacht op korte termijn de planning van de vraagbundeling in de overige Groningse gemeenten bekend te maken.

Foto: FPS Jos Schuurman