Samenwerking Noord: ‘IT-sector veruit sterkste banenmotor in Groningen’

‘Het aantal arbeidsplaatsen in Groningen is in bijna tien jaar tijd met 17.000 toegenomen. In totaal zijn er binnen de gemeente Groningen nu 157.000 arbeidsplaatsen. Een groot deel van die nieuwe banen is gerealiseerd binnen de IT-sector. De IT-sector is daarmee veruit de snelste groeier, en daarmee écht de toekomst van Groningen.’ Dat zei gisteravond Diderik Koolman, directeur economische zaken bij de gemeente Groningen. Hij sprak tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van Samenwerking Noord in Forum Groningen.

Samenwerking Noord is een organisatie van instellingen en bedrijven in de IT-sector, of bedrijven met grote IT-afdelingen, die samen de IT-sector in Groningen, Friesland en Drenthe willen versterken. In totaal zijn er circa zeventig bedrijven/instellingen aangesloten bij Samenwerking Noord.

Volgens Diderik Koolman gaat het goed met de IT-sector in Groningen. De IT bedrijvigheid heeft de afgelopen jaren geleid tot de komst van IBM naar Groningen, en ook tot grote bedrijven die in Groningen zijn gestart, zoals Hacker One. Ook zijn er grotere samenwerkingsverbanden ontstaan, zoals de Noordelijke Online Ondernemers (NOO).

Het komend jaar ziet er volgens Koolman ook zeer veelbelovend uit voor de IT-sector in het Noorden. Zo is er in april een grote hackathon, en zal in maart in Groningen de landelijke Digitale Top worden gehouden. ‘Die top is een gewéldige kans om ons te laten zien. We gaan een heel mooi jaar tegemoet!’, aldus Koolman, die wethouder Paul de Rook verving die was verhinderd.

Nieuwe website en nieuw logo

Voorzitter Fred Hassert van Samenwerking Noord onthulde een nieuw logo voor Samenwerking Noord en zette de nieuwe website online.