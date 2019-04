RUG-onderzoekers geven leiding aan grote expeditie naar noordpoolgebied

De expeditie is een vervolg op de SEES-expeditie van 2015. Toen werd Edgeøya bezocht door vijftig wetenschappers. Zij constateerden een grote versnelling in de klimaatopwarming. Sinds die expeditie is de opwarming op deze plek al 1.5 graad, en is het 100 maanden achter elkaar warmer dan normaal geweest, zo meldt de RUG.



“We gaan het weer doen: de grootste Nederlandse poolexpeditie ooit in de herhaling”, aldus een enthousiaste dr. Maarten Loonen. “Nieuw is dat we deze keer ook veel ruimte bieden aan jonge onderzoekers; promovendi en postdocs kunnen een onderzoeksplan indienen.”



Biologen, archeologen, geologen, glaciologen en klimaatwetenschappers van de RUG, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, en het NIOZ maken het grootste deel van de expeditiegroep uit. Daarnaast is er plek voor niet-Nederlandse onderzoekers, journalisten en betalende toeristen.



De groep vaart met het schip m/v Ortelius van Oceanwide Expeditions vanaf Longyearbyen op Spitsbergen naar Edgeøya. Met 24 uur daglicht kan de hele dag met rubberboten op het eiland geland worden voor het verzamelen van gegevens en verkenningen. Op de Ortelius zijn teams ondertussen bezig de verzamelde informatie te verwerken in databestanden, kaarten en in het speciaal voor de expeditie opgezette laboratorium.





