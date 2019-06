Provincie Groningen op Amerikaanse ondernemersbeurs

De provincie Groningen staat deze week op de Global Entrepreneurshop Summit 2019. Het gaat om een ondernemersbeurs, die wordt georganiseerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit jaar vindt de beurs plaats in Den Haag.

Patrick Brouns, de Groningse gedeputeerde van Economische Zaken, laat bij RTV Noord weten dat het een mooie gelegenheid is om de provincie op de kaart te zetten.



De provincie wil zich profileren op de thema’s energie, digitalisering, chemie en waterstof. Brouns hoopt dat Nederlandse ondernemers in contact komen met Amerikaanse ondernemers om de ontwikkelingen op die thema’s te kunnen versnellen. Uiteindelijk moet dat leiden tot investeringen.



Volgens Brouns is het bijzonder dat een regionale overheid op zo’n beurs staat. Dat Groningen dat kan doen, zou te danken zijn aan de Groningse roots van Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur.