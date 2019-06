Provincie Groningen: 50.000 euro voor platform enzymtechnologie CarbExplore

CarbExplore Research heeft een verzameling van meer dan 1.000 unieke CAZymes, enzymen voor het produceren van innovatieve koolhydraten. Deze verzameling en bijbehorende kennis is in 30 jaar opgebouwd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers modificeren en testen enzymen momenteel stuk voor stuk op de omzetting van koolhydraten. Dit is een arbeidsintensief proces. Door te investeren in high tech apparatuur en technieken kan het bedrijf veel sneller werken.



Gezondheid



Door de ontwikkeling van gezondere voedingsmiddelen draagt deze enzymtechnologie bij aan de gezondheid van de mens en de healthy ageing pijlers van Noord-Nederland. Voorbeelden zijn gemodificeerd zetmeel met lage calorische waarde en suikers met langzame glucose-afgifte. Deze voedingsmiddelen hebben minder calorieën en koolhydraten waardoor ziektes als diabetes en obesitas kunnen verminderen.



Start-up



CarbExplore is een start-up vanuit de kennis en het onderzoekswerk van prof. dr. Lubbert Dijkhuizen. Sinds de oprichting in 2017 heeft het innovatieve MKB-bedrijf op de Zernike Campus Groningen een snelle groei doorgemaakt. Het team groeide van 4 naar 7 mensen in 16 maanden. De verwachting is dat de investering gaat zorgen voor omzetgroei en uitbreiding van de werkgelegenheid.



Innovatief en Duurzaam MKB



De subsidie komt uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB, onderdeel van Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Met deze regeling stimuleert de provincie Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven.