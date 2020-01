Pilot met luchtapp Oosterhorn wordt verlengd

In juni van 2018 werd de app gelanceerd om een beter inzicht te krijgen in geurhinder. Veertig omwonenden en vier bedrijven deden mee.



Uit een evaluatie blijkt dat de app zorgt voor beter inzicht in geurhinder. Vooral omwonenden zijn enthousiast.



De pilot zou eigenlijk tot 1 januari duren maar omdat de app nu mogelijk wordt uitgebreid is de proef verlengd tot juli van dit jaar. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is om in de app ook andere vormen van milieuhinder te melden. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is in de app formele klachten in te dienen.



Volgens de provincie zijn het vooral omwonenden te spreken zijn over de app. Bedrijven zien weinig meerwaarde.