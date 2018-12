Patiënten Martini Ziekenhuis zien kerstshow Marcel Hensema in VR

Hiervoor worden tussen 27 en 31 december 10 VR-brillen verspreid over enkele verpleegafdelingen, waaronder het brandwondencentrum. Patiënten kunnen de show ook bekijken via hun eigen telefoon of tablet. De service is een initiatief van de stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis, ambassadeur MartiniPlaza en VR-expert Horus.



VRiendje

Het optreden van Marcel Hensema wordt op 24 december in MartiniPlaza opgenomen met een 360 graden camera. Op die manier kan de kijker met een VR-bril of een eigen device om zich heen kijken en voelt het alsof je echt aanwezig bent in de zaal.



Het ziekenhuis gebruikt de techniek ‘VRiendje’ vaker in het Brandwondencentrum. De stichting Vrienden van het Martiniziekenhuis werft momenteel fondsen om meer VR-brillen voor het ziekenhuis aan te kunnen schaffen. Daarmee kunnen patiënten vanuit het ziekenhuis toch bij een voor hen belangrijke gebeurtenis aanwezig zijn of kunnen ze worden afgeleid van pijn.



Meet en Greet

Op 27 december 11.00 uur komt Marcel Hensema zelf langs in het brandwondencentrum om met de patiënten de brillen met zijn voorstelling te testen.